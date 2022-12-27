2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mesut Ergin kimdir? Mesut Ergin hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.608 haber kaynağında 562.105 adet haber yapılan Mesut Ergin, toplamda 875.967.361 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mesut Ergin kimdir. İşte, Mesut Ergin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mesut Ergin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mesut Ergin hakkında 7.608 haber kaynağında 562.105 adet haber yer alırken 2022'de toplam 875.967.361 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mesut Ergin hakkında merak edilen Mesut Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MESUT ERGİN KİMDİR?

Mesut Ergin, 1969 yılında Ayvalık'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ayvalık'ta yapıp, lise eğitimimi Balıkesir'de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olup, ekonomist olarak lisans diplomasını aldı. Bir süre İngiltere'de dil eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönüp 2009 yılına değin özel sektörde yönetici olarak çalıştı. 2009-2014 yılları arasında Büyükşehir Yasası ile kapatılan Ayvalık Küçükköy Beldesi'nin son belediye başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ayvalık Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır

Siyasi yaşamının her aşamasında halktan, emekten, yöre halkının kalkınmasından yana bir yönetim anlayışını benimsedi. Ayvalık halkınındaha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için çaba sarf etmektedir.