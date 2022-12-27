2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mesut Bakkal kimdir? Mesut Bakkal hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,468 haber kaynağında 470,638 adet haber yapılan Mesut Bakkal, toplamda 703,046,136 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mesut Bakkal kimdir? İşte, Mesut Bakkal hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mesut Bakkal, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mesut Bakkal hakkında 7,468 haber kaynağında 470,638 adet haber yer alırken 2022'de toplam 703,046,136 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mesut Bakkal hakkında merak edilen Mesut Bakkal kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MESUT BAKKAL KİMDİR?

Mesut Bakkal (d. 19 Mart 1964, Kırıkkale), kariyerini Kardemir Karabükspor'da sürdürmekte olan Türk eski futbolcu ve teknik direktör.

1978'de Kırıkkale?de Kırıkkalespor altyapısında futbola başladı. Kırıkkalespor oynarken 18 yaşında ümit milli takıma çağrıldı.1982-1994 yılları arasında profesyonel olarak Denizlispor'da oynadı.

Millî takım kariyeri

5 kez millî takımlara çağrılan Mesut Bakkal, 3 kez Türkiye U-18 ve 2 kez de Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 5 kez milli formayı giymiştır.

Teknik direktörlük kariyeri

1995-1997 arasında antrenör, Denizlispor altyapı 1997 yılından bu yana Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve millî takım'da antrenörlük yaptı.

Ziya Doğan'ın ayrılmasından sonra 30 Ağustos 2005'te Gençlerbirliği Spor Kulübü ile anlaşmıştır. Mesut Bakkal direktörlüğünde Gençlerbirliği Spor Kulübü Turkcell Süper Lig'inde oynadığı 30 maçtan 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 2005-2006 sezonunda ligi 6. sırada bitirmiştir. 2007-2008 sezonunda Gaziantepspor'a gelen Mesut Bakkal 15. haftada teknik direktörlükten istifa etmiştir. 19. Haftada ise 2006-2007 sezonunun sonunda ayrıldığı Gençlerbirliği ile tekrar anlaşmıştır. Daha sonra tekrar Gençlerbirliği teknik direktörlüğünden istifa edip Denizlispor'u çalıştırmaya başlamıştır. Denizlispor tarafından sözleşmesi feshedildikten sonra 2009-2010 sezonunda Manisaspor ile anlaşmış, fakat takımın kötü gidişi nedeniyle 2009-2010 sezonunun 17. haftasında Manisaspor ile yollarını ayırmıştır.

24 Mart 2010 tarihinde Sivasspor'la anlaşmıştır ve 22 Ekim 2010 Cuma Sivasspor ile yolları ayrıldı.

Teknik direktör Ümit Özat'in teknik direktörlük'den istifasindan sonra Ankaragücü teknik direktörlüğünü üstlenmiştir. Görevine gelmesiyle beraber takımla başarılı sonuçlar almaya başlamıştır.

2011-12 sezonunun başlamasna 10 gün kala yeni yönetiminle çalışamayacağını açıklayıp istifa etmiştir.

Sezonun ikinci yarısının 5. haftasında ise Samsunspor'da göreve başlamıştır.

Daha sonra Kardemir Karabükspor anlaştığı duyurulmuştur.