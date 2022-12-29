2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Merve Boluğur kimdir? Oyuncu Merve Boluğur hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,772 haber kaynağında 272,494 adet haber yapılan Merve Boluğur, toplamda 312,747,420 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Merve Boluğur kimdir? İşte, Merve Boluğur hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Merve Boluğur, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Merve Boluğur hakkında 6,772 haber kaynağında 272,494 adet haber yer alırken 2022'de toplam 312,747,420 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Merve Boluğurhakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur 16 Eylül 1987, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Başak burcudur.

Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da Yugoslav göçmeni bir annenin ve İzmirli bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nin hazırlığında kaldı ve bıraktı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. 2006–2007 yıllarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynadı ve bu sayede tanındı. 2007 yılında TRT'de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırdı. 2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etti. 2009 yılında Keremcem'in "Yutkunamıyorum" şarkısının klibinde oynadı. 2010 yılında Kolpa'nın "Kadınım" şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynadı. 2010–2011 yıllarında yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Ayşegül karakterini canlandırdı. 2011–2013 yıllarında yayınlanan Kuzey Güney dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı. Mayıs 2012 yılı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü oldu. 2013–2014 yıllarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu Sultan'ı canlandırdı. 2014 yılında Maybelline New York'un ilk Türk marka yüzü oldu. 2017 yılında Murat Dalkılıç'ın Epik isimli albümünde yer alan Boya Gitsin şarkısında Dalkılıç ile düet yaptı. Mart 2018 yılında "Merve Boluğur" adlı kozmetik markasını kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur. 2020 yılında kendine ait YouTube kanalını kurdu. 2022 yılında "Şşşşttt" isimli teklisini YouTube kanalından yayınladı.