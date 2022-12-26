2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Merve Aydın kimdir? Merve Aydın hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.998 haber kaynağında 2.298.000 adet haber yapılan Merve Aydın, toplamda 2.172.020.524 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Merve Aydın kimdir. İşte, Merve Aydın hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Merve Aydın, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Merve Aydın hakkında 8.998 haber kaynağında 2.298.000 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2.172.020.524 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Merve Aydın hakkında merak edilen Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın Filiz (d. 17 Mart 1990, İstanbul) orta mesafe koşan Türk atlet. 800 m açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.

Kariyeri

2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasını da kazanmıştır. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2. seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşımıştır.

12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir. 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle (Birsen Bekgöz, Pınar Saka ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki açıkhava Türkiye rekorunu da elinde bulundurmaktadır.

Atletizm dışı

2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılmıştır. 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur.

22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başarmıştır. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. olmuştur.

2015 yılında ise Rexona reklamında oynamıştır. 15 Şubat 2018'de TV8'de all-star-gönüllüler konsepti ile başlayan Survivor 2018'de All star takımında yer almıştır.

21 Ağustos 2019'da Merve Aydın Spor Okulu adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açmıştır.

2022'de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.

Özel Hayatı

1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlendi. Bu evlilikten Mehmet Barlas Filiz adında bir oğlu oldu.