2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,796 haber kaynağında 1,659,991 adet haber yapılan Mert Hakan Yandaş, toplamda 2,427,555,538 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mert Hakan Yandaş kimdir. İşte, Mert Hakan Yandaş hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mert Hakan Yandaş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mert Hakan Yandaş hakkında 8,796 haber kaynağında 1,659,991 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,427,555,538 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mert Hakan Yandaş hakkında merak edilen Mert Hakan Yandaş kimdir. kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?



Mert Hakan Yandaş (d. 19 Ağustos 1994; Osmangazi, Bursa), orta saha pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Fenerbahçe takımında forma giymektedir. 19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Küçükbalıklı Mahallesi'nde Ali Yandaş ve Gönül Yandaş çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası da eskiden amatör bir futbolcu olan Mert Hakan Yandaş, henüz 9 yaşındayken babasını kaybetmiştir. Bir röportajında futbolu seven bir ailede büyüdüğünü ve küçükken babasına futbolcu olma sözü verdiğini söylemiştir. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.

2015-2016 sezonunda Türkiye 3. Lig Grup 1'de 21 gol ile gol kralı oldu.