2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mert Ramazan Demir kimdir? Mert Ramazan Demir hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,413 haber kaynağında 3,128,823 adet haber yapılan Mert Ramazan Demir, toplamda 5,700,863,406 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mert Ramazan Demir kimdir? İşte, Mert Ramazan Demir hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mert Ramazan Demir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mert Ramazan Demir hakkında 9,413 haber kaynağında 3,128,823 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,700,863,406 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mert Ramazan Demir hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

1998 yılında İstanbul Bakırköy'de doğan 24 yaşındaki Mert Ramazan Demir, aslen Kocaelilidir. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020'de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, "Yalı Çapkını" dizisinde rol almaktadır.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Şahmeran (TV Dizisi 2022)

Yalı Çapkını (Ferit, TV Dizisi 2022)

Kuruluş Osman (Mehmet, TV Dizisi 2021)

Ufo (Sinema Filmi 2021)

Ölüm Zamanı (TV Dizisi 2021)

Öğretmen (Ateş, TV Dizisi 2020)

Çıplak (Cem, TV Dizisi 2020)

I Am You (İkram, Sinema Filmi 2019)

Üç Harfliler: Adak (Metin, Sinema Filmi 2019)

İstanbul Spy / İstanbul Casusu (Casus, Video Film 2019)

Fazilet Hanım ve Kızları (TV Dizisi 2017)

Aşkopat (Sinema Filmi 2015)

Arka Sokaklar (Ateş, TV Dizisi 2008)

Kamera Asistanı Olduğu Film ve Diziler:

Legion De Hoenur Ödüllü İlk Sanatçımız (Tv Filmi 2008)

Mıymıntılar Kralı (Tv Filmi 1994)

İhanet Çığlıkları (Sinema Filmi 1994)

Kızlar Sınıfı (TV Dizisi 1994)

Yaz Evi (TV Dizisi 1993)

İstanbul'un Orta Yeri Sinema (Sinema Filmi 1993)

Oyun İçinde Oyun (Sinema Filmi 1993)

Hayri Beyin Son Aşkı (Sinema Filmi 1993)

Savrulan Emekler (Tv Filmi 1990)

Kameramanı Olduğu Tv Programları:

Yeşilçam Denizi 2009 (2009)

Sohbet- i Yeşilçam (2006)