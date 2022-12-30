2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu hayatı ve biyografisi
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,615 haber kaynağında 614,456 adet haber yapılan Mert Yazıcıoğlu, toplamda 895,552,235 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mert Yazıcıoğlu kimdir? İşte, Mert Yazıcıoğlu hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mert Yazıcıoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mert Yazıcıoğlu hakkında 7,615 haber kaynağında 614,456 adet haber yer alırken 2022'de toplam 895,552,235 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mert Yazıcıoğlu hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.
MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?
10 Mayıs 1993'te İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümüne kaydoldu. Bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine gittiğinde oyuncu olmaya yönelik ilk adımı attı. İlk olarak Sumru Onat'ın kurduğu Cast 33 ajansıyla ve sonrasında Ümit Çırak ile tanıştı. Ümit Çırak'tan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı. Bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Dedemin İnsanları adlı filmle oyunculuğa başladı.
2013-2016 yılları arasında FOX'ta yayımlanan; başrollerini Ece Uslu, Özcan Deniz, Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin olduğu Karagül adlı dizide "Baran Şamverdi" karakterini canlandırdı. Daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide "Fırat" karakterini, Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı dizide ise "Korkut" karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan İyi Oyun adlı Sinema filminde "Cenk" karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Bir Litre Gözyaşı adlı dizide "Mahir Yetkin" karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Sinan" rolünü oynadı.
MERT YAZICIOĞLU OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER NELER?
Filmografisi
Sinema
2011 Dedemin İnsanları
2018 İyi Oyun
Televizyon
2012-2013 Kayıp Şehir
2013-2016 Karagül
2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz
2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi Korkut
2018-2019 Bir Litre Gözyaşı
2020 Bir Annenin Günahı
2022 İbrahim Selim ile Bu Gece
2022- Darmaduman Kerem
İnternet
2020 Ölüm Zamanı
2020-2021 Aşk 101