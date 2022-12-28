2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Merih Demiral kimdir? Merih Demiral hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4,300 haber kaynağında 60,291 adet haber yapılan Merih Demiral, toplamda 146,319,722 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Merih Demiral kimdir? İşte, Merih Demiral hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Merih Demiral, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Merih Demiral hakkında 4,300 haber kaynağında 60,291 adet haber yer alırken 2022'de toplam 146,319,722 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Merih Demiral hakkında merak edilen Merih Demiral kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Merih Demiral (d. 5 Mart 1998; Karamürsel, Kocaeli) stoper mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Serie A takımlarından Atalanta'da forma giymektedir. Futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlayan oyuncu, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'den asgari ücret karşılığında sözleşme teklifi aldı. Bu teklifi kabul etmedi ve takımdan ayrıldı. 2016'da Fenerbahçe'den arkadaşı Bahadır Çiloğlu ile birlikte Portekiz 3. Ligi takımlarından Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu. 11 Eylül 2016'da ilk maçına SC Lusitânia karşısında çıktı. Ligin ilk yarısında 12 lig maçının yanı sıra iki kere de kupada forma şansı buldu.

Devre arasında Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki rezerv takımı Sporting B takımına transfer oldu. Demiral, ilk kez 5 Şubat 2017'de Famalicão'ya karşı oynanan maçta, Sporting B formasıyla ilk Segunda Liga maçına çıktı. Ancak üç maç sonrasında tecrübe kazanması için altyapıya gönderildi. 2017-18 sezonunda ise Sporting B'ye geri döndü ve 26 maçta forma giyerek takımının en çok forma giyen oyuncularından biri oldu. İstikrarlı performansına rağmen gördüğü iki kırmızı kartla da dikkat çekti. İkinci takımdaki performansı ile A takım hocası Jorge Jesus'un dikkatini çeken futbolcu, 12 Ekim 2017'de Oleiros ile oynanan kupa maçı için Sporting Lizbon kadrosuna dahil edildi ve son dakika Daniel Podence'nin yerine oyuna girerek ilk ve son kez A takım forması giydi. 15 Ağustos 2018 tarihinde Süper Lig takımlarından Alanyaspor'a kiralık olarak transfer oldu.[3] İlk haftalar forma şansı bulamasa da takımı ilk üç maçı da kaybedince 1 Eylül 2018'deki Göztepe maçında teknik direktör Mesut Bakkal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve 1-0 kazandıkları bu maçtan sonra formayı kaybetmedi. 17 Eylül 2018'de Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atarak maçı kazandıran futbolcu oldu. Sezonun ilk yarısı 16 lig ve 4 kupa maçında oynadı, bir kırmızı kart gördü.