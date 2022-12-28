2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Meral Danış Beştaş kimdir? Meral Danış Beştaş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,765 haber kaynağında 389,637 adet haber yapılan Meral Danış Beştaş, toplamda 835,636,948 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Meral Danış Beştaş kimdir? İşte, Meral Danış Beştaş hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Meral Danış Beştaş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Meral Danış Beştaş hakkında 6,765 haber kaynağında 389,637 adet haber yer alırken 2022'de toplam 835,636,948 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Meral Danış Beştaş hakkında merak edilen Meral Danış Beştaş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ KİMDİR?

Mardin / Mazıdağı - 1967, Mehmet, Medine.

Avukat; Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İnsan Hakları Derneğinde 3 dönem yöneticilik yaptı. Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulunda 2 dönem yöneticilik ve Baro Başkanvekilliği görevini yürüttü. Diyarbakır Barosunun Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezinde 3 dönemi aşkın bir süre başkanlık görevi yaptı. 1999 yılında Almanya/Weimar İnsan Hakları Ödülünü aldı. Birçok ulusal ve uluslararası platformda kadın hakları, insan hakları, adil yargılanma hakkı, geçmişle yüzleşme ve hakikatlerin ortaya çıkarılması konularında tebliğler sundu.

25 ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. TBMM'de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeliği görevini ifa etti. Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. HDP Grup Başkanvekilidir.

Çok iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Danış Beştaş, evli ve 2 çocuk annesidir.