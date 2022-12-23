2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Memduh Büyükkılıç kimdir? Memduh Büyükkılıç hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4.444 haber kaynağında 278.814 adet haber yapılan Memduh Büyükkılıç, toplamda 7.988.2461 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Memduh Büyükkılıç kimdir, İşte, Memduh Büyükkılıç hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Memduh Büyükkılıç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Memduh Büyükkılıç hakkında 4.444 haber kaynağında 278.814 adet haber yer alırken 2022'de toplam 7.988.2461 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Memduh Büyükkılıç hakkında merak edilen Memduh Büyükkılıç kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEMDUH BÜYÜKILIÇ KİMDİR?

25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/Develi'de doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde Tabip Teğmen olarak tamamladı. Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık yaptı.

Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. 1999 yılında Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında Ak Parti'den belediye başkanı seçildi. Halen Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde, Kayseri AK Parti Belediye başkan adayı oldu.