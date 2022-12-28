2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Melih Gökçek kimdir? Melih Gökçek hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,362 haber kaynağında 202,760 adet haber yapılan Melih Gökçek, toplamda 304,889,277 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Melih Gökçek kimdir? İşte, Melih Gökçek hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Melih Gökçek, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Melih Gökçek hakkında 6,362 haber kaynağında 202,760 adet haber yer alırken 2022'de toplam 304,889,277 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Melih Gökçek hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

Şanlıurfa Halfetili Kırım Tatarı bir baba ve Kosova-Prizren göçmeni Arnavut kökenli bir annenin çocuğu olan Gökçek'in çocukluğu babasının mesleği dolayısıyla Gaziantep'te geçti. Babası avukat Ahmet Gökçek, Adalet Partisi Gaziantep eski il başkanı idi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. Yükseköğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu'nda tamamlayan Gökçek, gazeteciliğe yerel Gaziantep Haber Gazetesi'nde başladı. Parlamento muhabirliği yapan Gökçek, askerlik görevine başlamadan önce Çalışma Bakanlığı'nda özel kalem müdür yardımcılığı yaptı. Yedek subaylığını Kıbrıs Güzelyurt'ta yapan Gökçek, askerlik dönüşü ticaret hayatına atıldı.

Siyasi hayatı

Gençlik yıllarında Yeniden Milli Mücadele Hareketi'nde yer aldı aynı grubun yayın organı olan Bayrak gazetesinde yazarlık yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki öğrencilik yıllarında sağ öğrencilerin kurduğu Hür Düşünce Kulübü'nde yer aldı. Aynı grubun içerisinde daha sonra rakibi olacak Murat Karayalçın da bulunuyordu.

1984 yerel seçimlerinde ANAP adayı olarak Keçiören Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 1989 yerel seçimlerinde ikinci defa aynı göreve aday oldu. Ancak seçimi SHP'nin adayı Hamza Kırmızı kazandı. Aynı yıl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü görevine atanan Gökçek, bu görevini 6 Ağustos 1991'e kadar sürdürdü. 20 Ekim 1991'de yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için Mesut Yılmaz ile girdiği anlaşmazlık ve tartışma sonucu Anavatan Partisi'nden ayrıldı. 1991 yılı, hem siyasi hem bürokratik hayatının dönüm noktası olan Gökçek, Recai Kutan ve Necmettin Erbakan'ın daveti üzerine Refah Partisi'ne geçti. 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi Ankara Milletvekili olarak meclise girdi.

2 yıl 3 ay milletvekilliği yapan Gökçek, bu görevi sürerken 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Seçim sonuçları SHP adayı Korel Göymen'in lehine gözükse de Gökçek'in Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz sonucu altı bin küsur oy farkla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı açıklandı. Göreve yeni başladığı dönemde "Periler Ülkesinde" adlı heykeli Altınpark'tan kaldırtırken sarfettiği "Böyle sanatın içine tükürürüm" sözü, tartışma yaratmıştır. Refah Partisi'nin kapatılması üzerine Fazilet Partisi'ne geçen Gökçek, 1999 yerel seçimlerinde ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu, sonuçlara göre %33,7 oyla ve 30.000 oy farkıyla yeniden seçilerek Ankara tarihinde iki kez üst üste seçilen ilk belediye başkanı oldu.

Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra yeni parti kurma çalışmalarına başladı. AK Parti'nin Fazilet Partisi'nin devamı olduğunu söyleyerek bu partide yer almayacağını söyledi. Ancak bir süre sonra 2002 yılında Demokrat Parti'ye[15] ve ardından 2003 yılında AK Parti'ye katıldı. 2004 yerel seçimlerinde üçüncü kez, 2009 yerel seçimlerinde dördüncü kez, 2014 yerel seçimlerinde beşinci kez aynı göreve geldi ve Ankara tarihinde ilk kez beş dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen kişi oldu. Ankara'da en uzun süre görev yapan belediye başkanıdır.

Başkanlığı döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi "Avrupa Şeref Bayrağı" (2001) ve "Avrupa Şeref Plaketi" (2003) ile ödüllendirilmiştir. 10 Ekim 2009 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve uluslararası ilişkilerde dünyada örnek teşkil edecek çalışmalar yapan kentler ve belediyelere verilen Avrupa Ödülü'nü parlamento başkanı Lluís Maria de Puig'den almıştır.

Mayıs 2010'da İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı Toplantısı'nda Belediye Projeleri alanında 4 ayrı kategoride verilen ödüllerin üçünü toplayan Ankara, "Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi" ile Kentsel ve Bölgesel Planlama Birinciliği'ni, "Göksu Park" ile Çevre Düzenlemesi Birinciliği'ni ve "Mogan Park" ile de Çevre, Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma İkinciliği'ni 54 ayrı ülkeden 170 temsilcinin arasında kazandı.

23 Ekim 2017'de Twitter'dan istifa edeceğini açıkladı ve 28 Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti.