2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Muş kimdir? Mehmet Muş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.631 haber kaynağında 5.314.961 adet haber yapılan Mehmet Muş, toplamda 5.085.471.211 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Muş kimdir, İşte, Mehmet Muş hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Muş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mehmet Muş hakkında 9.631 haber kaynağında 5.314.961 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5.085.471.211 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Muş hakkında merak edilen Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEHMET MUŞ KİMDİR?

Mehmet Muş (d. 1 Mayıs 1982; Sürmene, Trabzon), Türk siyasetçi ve ekonomist. Türkiye Ticaret Bakanı olarak görev yapmaktadır. TBMM 24, 25, 26 ve 27. dönemlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili olarak yer almıştır. TBMM'nin 26 ve 27. dönemlerinde AK Parti Grup Başkanvekilliğini yürütmüştür. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington Eyalet Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Okulunda, Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında ekonomi doktorasını tamamladı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM'de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği'nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir. 27 Mayıs 2016'da AK Parti Grup Başkanvekili seçilen Muş, TBMM'nin 26 ve 27. dönemlerinde bu görevi yürütmüştür. 31 Mart 2021 tarihinde grup başkanvekilliği sona ermiştir. 21 Nisan 2021'de Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Ruhsar Pekcan'dan boşalan Ticaret Bakanlığına atanmıştır. Atamayla birlikte milletvekilliği sona ermiştir. Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.