2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Ali Erbil kimdir? Mehmet Ali Erbil hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,985 haber kaynağında 7,850,347 adet haber yapılan Mehmet Ali Erbil, toplamda 8,498,883,216 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Ali Erbil kimdir? İşte, Mehmet Ali Erbil hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Ali Erbil, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mehmet Ali Erbil hakkında 9,985 haber kaynağında 7,850,347 adet haber yer alırken 2022'de toplam 8,498,883,216 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Ali Erbil hakkında merak edilen Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil (d. 8 Şubat 1957, İstanbul), Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır. Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı. Ailesinin bir kısmının Türkmen veya Kürt asıllı olduğu söylenmektedir.

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümüne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'di. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak başrolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, başta 'Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de 'Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve atv'de dizi, Show TV'de de program yaptı.

1985'te İlyas Salman'la birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı. Aynı yıl Nevra Serezli ile birlikte dönemin bir magazin dergisi olan Süper Gazete reklamında rol almıştır. atv'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı, RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir. Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve atv'de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyaz perdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Bir dönem TGRT'de Çarkıfelek yarışmasını sundu. TNT kanalında Açıl Susam Açıl adıyla şov tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve sunuculuğa Petek Dinçöz getirildi. 2012'den itibaren TV8'e geçerek Aşka Gel adlı programda sunuculuk yapmıştır. Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV'de yayımlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmıştır. Sinan Çetin'in Bay E, Gani Müjde'nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur'un Hemşo adlı filmlerinde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT'de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra FOX'a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1'de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi. Fox'ta Ece sona erdi, fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 Sarışın programı başladı. 50 Sarışın cuma akşamları 19.15'te yayınlandı. Pazartesiden perşembeye Tuba Ünsal'la Çarkıfelek'i sundu. Çarkıfelek'i son kez 2017 yılında Star TV'de sunmuştur. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekâr ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis yıllardır menajerliğini yapmaktadır.