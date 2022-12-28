2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Ali Özkan kimdir? Mehmet Ali Özkan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 10,005 haber kaynağında 8,117,470 adet haber yapılan Mehmet Ali Özkan, toplamda 8,818,078,016 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Ali Özkan kimdir? İşte, Mehmet Ali Özkan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Ali Özkan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mehmet Ali Özkan hakkında 10,005 haber kaynağında 8,117,470 adet haber yer alırken 2022'de toplam 8,818,078,016 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Ali Özkan hakkında merak edilen Mehmet Ali Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEHMET ALİ ÖZKAN KİMDİR?

Mehmet Ali Özkan (1973, Güdül, Ankara), Türk bürokrat. 9 Haziran 2020'de Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tunceli'ye vali olarak atandı.

1973 yılında Ankara'nın Güdül ilçesinde dünyaya gelen Özkan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1999'da kaymakamlık sınavını kazandı. İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye yabancı dil eğitimi için gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, Van'ın Gürpınar ilçesinde, Konya'nın Hadim ilçesinde, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Artvin'in Hopa ilçesinde ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaymakamlık görevini yürüttü.