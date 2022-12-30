2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Uğur kimdir? Mehmet Uğur hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,691 haber kaynağında 5,631,847 adet haber yapılan Mehmet Uğur, toplamda 5,321,594,798 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Uğur kimdir? İşte, Mehmet Uğur hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Uğur, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mehmet Uğur hakkında 9,691 haber kaynağında 5,631,847 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,321,594,798 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Uğur hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MEHET UĞUR KİMDİR?

Mehmet Uğur (21 Mayıs 1950, Gaziantep - ), Türk oyuncu.

Filmografi

1971: Azrail Peşimizde

1972: Beyaz Kurt

1972: Dadaloğlu'nun İntikamı

1972: İblis

1972: Tarkan Altın Madalyon

1973: Battal Gazi Geliyor

1973: Bedmen Yarasa Adam

1973: Ben Böyle Doğdum

1973: Hazreti Ömer'in Adaleti

1973: Kahpe Felek

1973: Kara Pençe

1973: Kolsuz Kahraman

1973: Ömer Hayyam

1973: Üç Dev Adam

1973: Yaban

1973: Yanaşma

1973: Zalim

1974: Avanta Yok

1974: Dayı

1974: Dört Hergele

1974: Fedai

1974: Kara Boğa

1974: Karateciler İstanbul'da

1974: Komando Behçet

1974: Namus Belası

1974: Önce Vatan

1974: Palavracılar

1974: Pusu

1974: Şehitler

1974: Şenlik Var / Bal Kız

1974: Yankesici

1975: Babacan

1975: Bakireler Çiftliği

1975: Bekaret Kemeri

1975: Cemil

1975: Deli Yusuf

1975: Fırtına Behçet

1975: Fıstıklar

1975: İnsan Avcısı

1975: Kılıç Aslan

1975: Soysuzlar

1975: Zımbala Behçet / Behçet 76

1976: Atmaca Ali

1976: Babanın Suçu

1976: Bodrum Hakimi

1976: Darbe

1976: Deli Şahin

1976: Elmanın Alına Bak

1976: Fiyakanı Bozarım

1976: Hınç

1976: İki Kızgın Adam

1976: İşler Karıştı / Zühtü

1976: Kanundan Kaçamazsın

1976: Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı

1976: Mağlup Edilemeyenler

1976: Nerde Beleş Orda Yerleş

1976: Selam Dostum

1976: Sevdalılar

1976: Sürgün

1976: Sütü Bozuk

1976: Tek Başına

1976: Tuzak

1976: Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tuttun

1977: Adalet

1977: Ah Bu Ne Dünya

1977: Aşkın Sesini Dinleme

1977: Baba Ocağı

1977: Babanın Evlatları

1977: Baskın

1977: Güneş Ne Zaman Doğacak

1977: Hakanlar Çarpışıyor

1977: Kara Murat Denizler Hakimi

1977: Sakar Şakir

1977: Sarmaş Dolaş

1977: Satılmış Adam

1977: Sevgili Dayım

1977: Yangın

1977: Yıkılmayan Adam

1978: Avanak Apti

1978: Ayağında Kundura / Ceylan

1978: Baba Kartal

1978: Çilekeş

1978: Dilek Kutusu / Dilek Taşı

1978: El Bebek Gül Bebek

1978: Görünmeyen Düşman

1978: Hedef

1978: Hey Yavrum Hey

1978: İnek Şaban

1978: İnsanları Seveceksin

1978: Kabadayı Böyle Sever

1978: Kaplanlar Ağlamaz

1978: Kara Murat Devler Savaşıyor

1978: Ölüm Görevi

1978: Ölüm Savaşı

1978: Petrol Kralları

1978: Son Sabah

1978: Taşı Toprağı Altın Şehir

1978: Vahşi Gelin

1978: Yüz Karası

1978: Yüz Numaralı Adam

1980: Huzurum Kalmadı

1980: Kartal Murat

1981: Acımasız Dünya

1981: Antepli

1981: Gırgıriye

1981: İntikam Yemini

1981: Kader Arkadaşı

1981: Önce Hayaller Ölür

1981: Su

1981: Unutulmayanlar

1981: Yaşamak Bu Değil

1982: Dört Yanım Cehennem

1982: Dünyayı Kurtaran Adam

1982: Elveda Dostum

1982: Gırgır Ali

1982: Kelepçe

1982: Ölümsüz

1982: Son Savaşçı

1983: Azrailin Elçileri

1983: Bir Zamanlar Kardeştiler

1983: Çöl

1983: Doğarken Öldüm

1983: En Büyük Şaban

1983: En Büyük Yumruk

1983: Erkekçe

1983: Gecenin Sonu

1983: İdamlık

1983: İntikam Benim

1983: Vahşi Kan

1984: Aç Kartallar

1984: Atla Gel Şaban

1984: Beş Kafadar

1984: Dertlerin Sahibi

1984: Dev Kanı

1984: Dil Yarası

1984: Ejderin İntikamı

1984: Fırtına Kemal

1984: Gırgıriyede Büyük Seçim

1984: İmparator

1984: Kaptan

1984: Kayıp Kızlar

1984: Lodos Zühtü

1984: Ortadirek Şaban

1985: Güldür Yüzümü

1985: İkizler

1985: İpteki Adam

1985: Kahreden Gençlik

1985: Kanun Adamı

1985: Katiller De Ağlar

1985: Katma Değer Şaban

1985: Mahkum

1985: Paramparça

1985: Sabır Ey Gönül

1985: Sosyete Şaban

1985: Soykırım

1986: Asi Kabadayı

1986: Babasının Oğlu

1986: Cilalı İbo Maceralar Peşinde

1986: Kara Gözlüm

1986: Kavga

1986: Kıratlı Süleyman

1986: Korkusuz

1986: Muhteşem İkili

1986: Namus Sözü

1986: Öldüren Dakikalar/Deniz

1986: Ölüm Avcısı

1986: Ölümsüz Aşk

1986: Sen Neymişsin Be Abi

1986: Suçlu Kim

1986: Tokat

1986: Türkücüler Kralı / Dündar İle Canan

1986: Unutursun Diye

1986: Vazife Uğruna

1986: Yar Etmem Seni

1987: Asılacak Adam

1987: Bir Kadın Tuzağı

1987: Bitmeyen Kavga

1987: Cehennem Ateşi

1987: Cennet Gözlüm

1987: Dokuz Dağın Efesi

1987: İslamiyet'in Doğuşu

1987: Jaguar

1987: Japon İşi

1987: Kuruluş / Osmancık

1987: Mayın

1987: Patroniçe 2

1987: Şanssızım

1987: Son Kahramanlar

1987: Sultan

1987: Sürgündeki Adam

1987: Utanç Yılları

1987: Yoksullar

1987: Yuvasızlar

1988: Alman Avrat 40 Bin Mark

1988: Aşıksın

1988: Bir Kadın Yüzünden

1988: Bombacı

1988: Emanet-2

1988: Es Deli Rüzgar

1988: Girdap / Çaba

1988: İnatçı

1988: Kara Zindan

1988: Kızım ve Ben / Gurbet Kadını

1988: Öğretmen

1988: Reis Bey

1988: Şafak Sökerken

1988: Sana Can Dayanmaz

1988: Tanrı Seni Korusun

1988: Yaşamak

1989: Bir Avuç Kül

1989: Eski Silah

1989: Kan Çiçeği

1989: Kınalı Hanzo

1989: Polis Dosyası

1989: Sahibini Arayan Madalya

1989: Sen Yaşa

1989: Sevmek Ve Ölmek Zamanı

1989: Talih Kuşu

1989: Yüzünü Şeytan Görsün

1990: Abuk Sabuk 1 Film

1990: Acımasızlar

1990: Afacan Ateş Parçası

1990: Çılgın Berber

1990: Fedai

1990: Kanlarıyla Ödediler

1990: Kavgasız Yaşıyamam

1990: Polis Görev Başında

1990: Zavallı

1991: İbret

1991: Kurdoğlu / Osmanlı Bedel İster

1993: Can Borcu

1993: Hoş Memo

1993: Süper Baba

1994: Dağ

1994: İki Küçük Yaramaz

1994: Karanlık Sular

1994: Kaygısızlar

1995: Bizim Ev

1996: Çılgın Bediş 1. Sezon

1997: Böyle mi Olacaktı

1997: Deli Divane

1999: Deli Yürek

1999: Kahpe Bizans

2000: Aşk Hırsızı

2000: Üvey Baba

2000: Zor Hedef

2001: Altın Yumruk İstanbul'da

2001: Son

2001: Sultan

2002: Hayal Avcıları

2003: Gurbet Kadını

2003: Serseri

2004: Kalp Gözü

2004: Kurtlar Vadisi 2. Sezon

2004: Melekler Adası

2004: Yabancı Damat

2005: Büyük Tuzak

2005: Emret Komutanım

2005: Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

2006: Arka Sokaklar 1. Sezon

2006: Kanlı Hesaplaşma / Silahların Gölgesinde

2008: Arka Sokaklar 3. Sezon

2009: O-kul

2016: Oduncu Halil

2018: Zohak

2019: Kırmızıgül

2019: Türbe