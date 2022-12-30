2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Uğur kimdir? Mehmet Uğur hayatı ve biyografisi
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,691 haber kaynağında 5,631,847 adet haber yapılan Mehmet Uğur, toplamda 5,321,594,798 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Uğur kimdir? İşte, Mehmet Uğur hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Uğur, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mehmet Uğur hakkında 9,691 haber kaynağında 5,631,847 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,321,594,798 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Uğur hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.
MEHET UĞUR KİMDİR?
Mehmet Uğur (21 Mayıs 1950, Gaziantep - ), Türk oyuncu.
Filmografi
1971: Azrail Peşimizde
1972: Beyaz Kurt
1972: Dadaloğlu'nun İntikamı
1972: İblis
1972: Tarkan Altın Madalyon
1973: Battal Gazi Geliyor
1973: Bedmen Yarasa Adam
1973: Ben Böyle Doğdum
1973: Hazreti Ömer'in Adaleti
1973: Kahpe Felek
1973: Kara Pençe
1973: Kolsuz Kahraman
1973: Ömer Hayyam
1973: Üç Dev Adam
1973: Yaban
1973: Yanaşma
1973: Zalim
1974: Avanta Yok
1974: Dayı
1974: Dört Hergele
1974: Fedai
1974: Kara Boğa
1974: Karateciler İstanbul'da
1974: Komando Behçet
1974: Namus Belası
1974: Önce Vatan
1974: Palavracılar
1974: Pusu
1974: Şehitler
1974: Şenlik Var / Bal Kız
1974: Yankesici
1975: Babacan
1975: Bakireler Çiftliği
1975: Bekaret Kemeri
1975: Cemil
1975: Deli Yusuf
1975: Fırtına Behçet
1975: Fıstıklar
1975: İnsan Avcısı
1975: Kılıç Aslan
1975: Soysuzlar
1975: Zımbala Behçet / Behçet 76
1976: Atmaca Ali
1976: Babanın Suçu
1976: Bodrum Hakimi
1976: Darbe
1976: Deli Şahin
1976: Elmanın Alına Bak
1976: Fiyakanı Bozarım
1976: Hınç
1976: İki Kızgın Adam
1976: İşler Karıştı / Zühtü
1976: Kanundan Kaçamazsın
1976: Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı
1976: Mağlup Edilemeyenler
1976: Nerde Beleş Orda Yerleş
1976: Selam Dostum
1976: Sevdalılar
1976: Sürgün
1976: Sütü Bozuk
1976: Tek Başına
1976: Tuzak
1976: Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tuttun
1977: Adalet
1977: Ah Bu Ne Dünya
1977: Aşkın Sesini Dinleme
1977: Baba Ocağı
1977: Babanın Evlatları
1977: Baskın
1977: Güneş Ne Zaman Doğacak
1977: Hakanlar Çarpışıyor
1977: Kara Murat Denizler Hakimi
1977: Sakar Şakir
1977: Sarmaş Dolaş
1977: Satılmış Adam
1977: Sevgili Dayım
1977: Yangın
1977: Yıkılmayan Adam
1978: Avanak Apti
1978: Ayağında Kundura / Ceylan
1978: Baba Kartal
1978: Çilekeş
1978: Dilek Kutusu / Dilek Taşı
1978: El Bebek Gül Bebek
1978: Görünmeyen Düşman
1978: Hedef
1978: Hey Yavrum Hey
1978: İnek Şaban
1978: İnsanları Seveceksin
1978: Kabadayı Böyle Sever
1978: Kaplanlar Ağlamaz
1978: Kara Murat Devler Savaşıyor
1978: Ölüm Görevi
1978: Ölüm Savaşı
1978: Petrol Kralları
1978: Son Sabah
1978: Taşı Toprağı Altın Şehir
1978: Vahşi Gelin
1978: Yüz Karası
1978: Yüz Numaralı Adam
1980: Huzurum Kalmadı
1980: Kartal Murat
1981: Acımasız Dünya
1981: Antepli
1981: Gırgıriye
1981: İntikam Yemini
1981: Kader Arkadaşı
1981: Önce Hayaller Ölür
1981: Su
1981: Unutulmayanlar
1981: Yaşamak Bu Değil
1982: Dört Yanım Cehennem
1982: Dünyayı Kurtaran Adam
1982: Elveda Dostum
1982: Gırgır Ali
1982: Kelepçe
1982: Ölümsüz
1982: Son Savaşçı
1983: Azrailin Elçileri
1983: Bir Zamanlar Kardeştiler
1983: Çöl
1983: Doğarken Öldüm
1983: En Büyük Şaban
1983: En Büyük Yumruk
1983: Erkekçe
1983: Gecenin Sonu
1983: İdamlık
1983: İntikam Benim
1983: Vahşi Kan
1984: Aç Kartallar
1984: Atla Gel Şaban
1984: Beş Kafadar
1984: Dertlerin Sahibi
1984: Dev Kanı
1984: Dil Yarası
1984: Ejderin İntikamı
1984: Fırtına Kemal
1984: Gırgıriyede Büyük Seçim
1984: İmparator
1984: Kaptan
1984: Kayıp Kızlar
1984: Lodos Zühtü
1984: Ortadirek Şaban
1985: Güldür Yüzümü
1985: İkizler
1985: İpteki Adam
1985: Kahreden Gençlik
1985: Kanun Adamı
1985: Katiller De Ağlar
1985: Katma Değer Şaban
1985: Mahkum
1985: Paramparça
1985: Sabır Ey Gönül
1985: Sosyete Şaban
1985: Soykırım
1986: Asi Kabadayı
1986: Babasının Oğlu
1986: Cilalı İbo Maceralar Peşinde
1986: Kara Gözlüm
1986: Kavga
1986: Kıratlı Süleyman
1986: Korkusuz
1986: Muhteşem İkili
1986: Namus Sözü
1986: Öldüren Dakikalar/Deniz
1986: Ölüm Avcısı
1986: Ölümsüz Aşk
1986: Sen Neymişsin Be Abi
1986: Suçlu Kim
1986: Tokat
1986: Türkücüler Kralı / Dündar İle Canan
1986: Unutursun Diye
1986: Vazife Uğruna
1986: Yar Etmem Seni
1987: Asılacak Adam
1987: Bir Kadın Tuzağı
1987: Bitmeyen Kavga
1987: Cehennem Ateşi
1987: Cennet Gözlüm
1987: Dokuz Dağın Efesi
1987: İslamiyet'in Doğuşu
1987: Jaguar
1987: Japon İşi
1987: Kuruluş / Osmancık
1987: Mayın
1987: Patroniçe 2
1987: Şanssızım
1987: Son Kahramanlar
1987: Sultan
1987: Sürgündeki Adam
1987: Utanç Yılları
1987: Yoksullar
1987: Yuvasızlar
1988: Alman Avrat 40 Bin Mark
1988: Aşıksın
1988: Bir Kadın Yüzünden
1988: Bombacı
1988: Emanet-2
1988: Es Deli Rüzgar
1988: Girdap / Çaba
1988: İnatçı
1988: Kara Zindan
1988: Kızım ve Ben / Gurbet Kadını
1988: Öğretmen
1988: Reis Bey
1988: Şafak Sökerken
1988: Sana Can Dayanmaz
1988: Tanrı Seni Korusun
1988: Yaşamak
1989: Bir Avuç Kül
1989: Eski Silah
1989: Kan Çiçeği
1989: Kınalı Hanzo
1989: Polis Dosyası
1989: Sahibini Arayan Madalya
1989: Sen Yaşa
1989: Sevmek Ve Ölmek Zamanı
1989: Talih Kuşu
1989: Yüzünü Şeytan Görsün
1990: Abuk Sabuk 1 Film
1990: Acımasızlar
1990: Afacan Ateş Parçası
1990: Çılgın Berber
1990: Fedai
1990: Kanlarıyla Ödediler
1990: Kavgasız Yaşıyamam
1990: Polis Görev Başında
1990: Zavallı
1991: İbret
1991: Kurdoğlu / Osmanlı Bedel İster
1993: Can Borcu
1993: Hoş Memo
1993: Süper Baba
1994: Dağ
1994: İki Küçük Yaramaz
1994: Karanlık Sular
1994: Kaygısızlar
1995: Bizim Ev
1996: Çılgın Bediş 1. Sezon
1997: Böyle mi Olacaktı
1997: Deli Divane
1999: Deli Yürek
1999: Kahpe Bizans
2000: Aşk Hırsızı
2000: Üvey Baba
2000: Zor Hedef
2001: Altın Yumruk İstanbul'da
2001: Son
2001: Sultan
2002: Hayal Avcıları
2003: Gurbet Kadını
2003: Serseri
2004: Kalp Gözü
2004: Kurtlar Vadisi 2. Sezon
2004: Melekler Adası
2004: Yabancı Damat
2005: Büyük Tuzak
2005: Emret Komutanım
2005: Maskeli Beşler: İntikam Peşinde
2006: Arka Sokaklar 1. Sezon
2006: Kanlı Hesaplaşma / Silahların Gölgesinde
2008: Arka Sokaklar 3. Sezon
2009: O-kul
2016: Oduncu Halil
2018: Zohak
2019: Kırmızıgül
2019: Türbe