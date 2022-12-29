2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Canpolat kimdir? Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,560 haber kaynağında 5,027,744 adet haber yapılan Mehmet Canpolat, toplamda 4,716,660,477 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Canpolat kimdir? İşte, Mehmet Canpolat hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Canpolat, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mehmet Canpolat hakkında 9,560 haber kaynağında 5,027,744 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,716,660,477 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Canpolat hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MEHMET CANPOLAT KİMDİR?

Mehmet Canpolat, 1979 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimlerini Şanlıurfa'da tamamladı, 2001 yılında Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi'den mezun oldu. 2002 yılında askerlik görevini Ankara'da yedek Subay olarak yaptıktan sonra kardeşleriyle birlikte inşaat sektörü, kuyumculuk ve kendi mesleği olan veteriner hekimlik görevini yaptı.

2003-2009 yılları arasında, AK Parti İl Gençlik Kollarında iki dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunan Canpolat, 2009-2014 yılları arasında AK Parti Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İlçe Koordinatörlüğü görevinde bulundu.

2009-2010 ve 2011 yıllarında 3 dönem AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla yürüttü.

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde de Şanlıurfa İl SKM Başkanlığı görevinde bulunan Canpolat,

19 Aralık 2014 yılından itibaren iki dönem Şanlıurfa'nın en büyük seçmen sayısına sahip merkez ilçesi olan Haliliye'de AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mehmet Canpolat, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı seçilmiştir.