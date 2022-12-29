2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Tutal kimdir? Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,554 haber kaynağında 5,001,585 adet haber yapılan Mehmet Tutal, toplamda 4,697,546,029 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Tutal kimdir? İşte, Mehmet Tutal hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Tutal, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mehmet Tutal hakkında 9,554 haber kaynağında 5,001,585 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,697,546,029 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Tutal hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MEHMET TUTAL KİMDİR?

1965 yılında Konya´nın Şeydişehir ilçesinin Bostandere Kasabasında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybetmesi sebebiyle zor şartlarda İlk ve orta öğrenimini kasabada tamamladı.1982 yılında Seydişehir Ticaret Lisesi'ni bitiren Mehmet TUTAL Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra, 1995 yılına kadar Ankara Çankaya'da öğretmenlik yaptı. 1995-1996 eğitim öğretim yılında memleketi Seydişehir'e döndü. Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulunda 2 yıl öğretmen, Seydişehir Lisesi'nde öğretmen, müdür yardımcısı ve okul müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 2007 yılında Seydişehir Anadolu Öğretmen Lisesi'ni kurdu.

Memuriyetinin yanında, Ankara'da Milli Gençlik Vakfı Genel Merkezi'nde, Öğretmenler Vakfı'nda ve Eğitim-Bir Sendikası'nda sosyal faaliyetlerde bulunan TUTAL, ilçemize döndükten sonra, uzun yıllar Seydişehir Milli Gençlik Vakfı başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen başkanlığı görevlerini yürüttü. Mart 2014'te yapılan seçimlerde Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet TUTAL, evli ve dört çocuk babasıdır.