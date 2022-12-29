2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Sepil kimdir? Mehmet Sepil hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,552 haber kaynağında 4,999,056 adet haber yapılan Mehmet Sepil, toplamda 4,692,509,953 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Sepil kimdir? İşte, Mehmet Sepil hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Sepil, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mehmet Sepil hakkında 9,552 haber kaynağında 4,999,056 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,692,509,953 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Sepil hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MEHMET SEPİL KİMDİR?

1955'te İzmir'de doğan ve çocukluğundan beri Göztepe'ye büyük sempati duyduğu bilinen iş insanı Mehmet Sepil, Ankara'da Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezunu. Sepil, yine ODTÜ'de Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 30 yıldan fazla inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, NATO, ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı. 2011'de İngiliz Vallares PLC ile birleşmesine kadar Irak'ta faaliyet gösteren en büyük petrol şirketi olan Genel Energy şirketinin CEO'luğunu yapan Sepil, 2012 verilerine göre 500 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. iş insanı. Sepil'in yönettiği Genel Energy PLC, yılda milyarlarca varil petrol üretme kapasitesine sahiptir, Sepil 2016 yılında Genel Energy şirketinde bulunan hisselerini satmıştır. Mehmet Sepil ayrıca Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) üyesidir.