2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Saygılı kimdir? Mehmet Saygılı hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,664 haber kaynağında 5,160,263 adet haber yapılan Mehmet Saygılı, toplamda 4,947,379,087 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Saygılı kimdir? İşte, Mehmet Saygılı hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Saygılı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mehmet Saygılı hakkında 9,664 haber kaynağında 5,160,263 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,947,379,087 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Saygılı hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MEHMET SAYGILI KİMDİR?

1969 Yılında Hacı Kaya ve Aysel Saygılı'nın beşinci evlatları olarak dünyaya gelen Mehmet Saygılı, İlkokulu Tınaz İlkokulunda, Ortaokulu Atatürk İlkokulunda, Liseyi ise Kırıkkale Lisesinde tamamladı.

Mehmet Saygılı Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1990-1991 yılları arasında İngiltere'de Lisan eğitimi aldı. 1991–1992 yılları arasında askerlik hizmetini ifa etti.

1993 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetine devam etti. 2009 yılında Adalet ve Kalkınma partisinde il genel meclis üyesi seçildi. Mehmet Saygılı 2011 yılında Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı seçildi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatına sahibi olan Saygılı, Kırıkkale İli Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı ( Kiktav ) kurucu üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Polis Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu üyeliği gibi Sosyal, Kültürel ve Yardım amaçlı pek çok dernekte üyelikleri bulunuyor.

Mehmet Saygılı 30 Mart 2014 Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Kırıkkale Belediye Başkanı seçildi. evli ve üç çocuk babası.