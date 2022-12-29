2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Topal kimdir? Mehmet Topal hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,573 haber kaynağında 5,065,154 adet haber yapılan Mehmet Topal, toplamda 4,811,252,189 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Topal kimdir? İşte, Mehmet Topal hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Topal, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mehmet Topal hakkında 9,573 haber kaynağında 5,065,154 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,811,252,189 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Topal hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MEHMET TOPAL KİMDİR?

3 Mart 1986 ' da Manisada dünyaya gelen Mehmet Topal Futbola Malatya'da, 11 yaşında başladı. Çim sahanın bile bulunmadığı zor şartlarda yetişti. Malatya Belediyespor'un altyapısında oynarken 2002'de Çanakkale Dardanelspor tarafından beğenilip transfer edildi.

Orada çok başarılı geçen üç sezonunun ardından, transferin son günü kendini Galatasaray'a imza atarken buldu.

Çanakkale Dardanelspor'da 2002-2006 yılları arasında 42 maçta oynayan ve 4 gol kaydeden Mehmet Topal, sergilediği performansla göz doldurdu. 2006 yılında Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcu, burada 4 sezonda 132 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

İki ayağını da iyi kullanabilen ve uzaktan attığı şutlarla adından söz ettiren Mehmet Topal, Galatasaray'da oynarken milli formayı da giymeye başladı.

Erik Gerets'le ilk sezonunda zaman zaman forma şansı bulan Mehmet Topal, kendini gösterme ve geliştirme imkanı yakaladı. Feldkamp'ın göreve geldiği 2007-2008 sezonunda ise bir süre Tobias Linderoth'un yedeği olarak bekledikten sonra, yıldız oyuncunun sakatlanıp sezonu kapatmasıyla birlikte ilk 11'e girdi. Gösterdiği performans, Topal'a A Milli Takım'ın da kapılarını da açtı. İlk kez Türkiye-İsveç arasında oynanan hazırlık maçında A Milli Takım formasını giyen Mehmet Topal, Türk Milli Futbol Takımı'nın Euro 2008'deki maçlarında da görev almıştır. Savunmanın göbeğinde de görev yapabilmekte olan Topal, Türk Milli Takımı'nın Almanya ile oynadığı yarı final maçında Gökhan Zan'ın sakatlığı ve Servet Çetin'in ağrıları nedeniyle oynayamamalarından dolayı Emre Aşık'la birlikte stoper pozisyonunda görev almış ve o pozisyonda da iyi bir performans göstermiştir. EURO 2008'de ki performansından dolayı birçok Avrupa Kulübünün transfer listesine girmiştir. 2008'in Temmuz ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton , Galatasaray'a 9 milyon Euro'luk bir teklif yapsa da sarı kırmızılı ekip bu teklifi reddetmiştir.

A milli futbol takımı ile Euro 2008'de yarı finale kadar yükselen Mehmet Topal, Almanya ile oynanan yarı finalde milli takımın savunma hattında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle stoper mevkiinde görev yaptı ve bu pozisyonda da iyi bir performans sergiledi. A milli futbol takımında 28 kez forma giyen başarılı orta saha oyuncusu, Euro 2008'de ay-yıldızlı takımın yarı finale çıkmasında önemli bir rol oynadı ve bir çok Avrupa kulübünün dikkatini çekti.

Uzun bacakları ve top çalma yeteneği ile "örümcek'' lakabıyla anılan Mehmet Topal, 2010 yılının mayıs ayında ispanya la liga'nın köklü kulüplerinden Valencia'ya transfer oldu. Valencia'da 2010 – 2011 sezonunda 23 lig, 1 kral kupası ve 5 şampiyonlar ligi maçında forma giyen yıldız futbolcu, la liga'daki ilk golünü o sezon Gijon ağlarına gönderdi.

Geçtiğimiz sezon, 30 kez Valencia formasıyla sahada yer alan Mehmet Topal, takımının Uefa Avrupa liginde yarı final oynamasında büyük pay sahibiydi. Topal, 2011-2012 sezonunda Valencia ile şampiyonlar liginde üç maçta görev alırken, takımı grubunu üçüncü bitirerek yoluna Uefa Avrupa Ligi'nde devam etti. Valencia yarı finalde Atletico Madrid'e elenirken milli futbolcu Uefa Avrupa Ligi'nde 6 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

Mehmet Topal Uefa Avrupa Ligi 2.tur ilk maçında Valencia'nın deplasmanda Stoke City'yi 1-0 mağlup ettiği maçta yaklaşık 30 metreden attığı muhteşem golle takımına galibiyeti getirmişti. Başarılı oyuncu Uefa Avrupa ligi çeyrek final rövanş maçında da az Alkmaar filelerini 1 kez havalandırmıştı.

Mehmet Topal, uzaktan etkili şutları ve top çalmadaki yeteneğinin yanı sıra iki ayağını da iyi kullanan Avrupa'nın sayılı orta saha oyuncuları arasında yer alıyor.

Mehmet Topal La Liga'daki ilk golünü Sporting Gijon karşısında kaydetti. 2. golünü ise UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Stoke City'ye yaklaşık 30 metre mesafeden attı.

Gösterdiği performans, Topal'a A Milli Takım'ın da kapılarını açtı. Bu seneki Türkiye – İsveç hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım formasını giyen Topal, uzun bacakları ve top çalma yeteneği nedeniyle "Örümcek" lakabıyla anılıyor. Forma numarası olan 14 ise hayranı olduğu Patrick Vieira'yı temsil ediyor.

Sağ ayağını kullanan bir futbolcu olmasına rağmen sol ayağı ile uzaktan vuruşları da çok iyidir. Son olarak Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi grup maçında uzak mesafeden attığı golle her iki ayağınıda çok iyi kullanabildiğini göstermiştir. Uzun bacakları ve top çalma yeteneği nedeniyle "Örümcek" lakabıyla anılıyor.

1 Temmuz 2012 tarihinde 4,5 Milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer oldu.