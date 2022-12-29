2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Ersoy kimdir? İçişleri Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,569 haber kaynağında 5,144,914 adet haber yapılan Mehmet Ersoy, toplamda 4,924,156,164 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Ersoy kimdir? İşte, Mehmet Ersoy hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Ersoy, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mehmet Ersoy hakkında 9,569 haber kaynağında 5,144,914 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,924,156,164 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Ersoy hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MEHMET ERSOY KİMDİR?

1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. İvrindi, Çeltik, Nazımiye Kaymakamlıkları, Mardin Vali Yardımcılığı, Buldan, Kozan, Çatalca ve Sarıyer Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 22 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Yalova valiliğine atanan Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığı Merkez Valisi olarak görev yapmakta iken, 3152 sayılı Kanunun 37' nci maddesine göre, 5 Ocak 2010 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak görevlendirildi. 24. Dönem Sinop Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. Ekim 2013'te Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı olmuş ve bu görevini Haziran 2015 seçimlerine dek sürdürmüştür. Mart 2016 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakan yardımcısı olarak atanmış, Haziran 2017 tarihi itibarıyla ise İçişleri Bakan yardımcısı olarak tayin edilmiştir. Evli, iki çocuk babasıdır.