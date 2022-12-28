2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Şahin kimdir? Mehmet Şahin hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,760 haber kaynağında 6,045,169 adet haber yapılan Mehmet Şahin, toplamda 5,747,061,998 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Şahin kimdir? İşte, Mehmet Şahin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Şahin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mehmet Şahin hakkında 9,760 haber kaynağında 6,045,169 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,747,061,998 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Şahin hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MEHMET ŞAHİN KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Şahin üniversite eğitimini ODTÜ Tarih bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Aslen Kahramanmaraşlıdır.

Prof. Dr. Mehmet Şahin doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Şahin, 13 yıl Gazi Üniversitesi, uluslararası ilişkiler bölümünde çalıştı. Şahin, halen Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde. Prof. Dr. olarak çalışmaktadır. Şahin, aynı zamanda Polis Akademisi Uluslararası Terör ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin müdürlüğünü yürütmektedir. Mehmet Şahin'in çalışmaları Uluslararası Politikada Din, Orta Doğu ve Türk Dış Politikası üzerinedir.

Mehmet Şahin'in ortak yazdığı ve kendisine ait bazı kitapları da mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibidir.

PROF. DR. MEHMET ŞAHİN KİTAPLARI

- Orta Doğu Siyasetinde Suriye,

- Orta Doğu Siyasetinde İsrail,

- II. Körfez Savaşı,

- Ortadoğu Siyasetinde İran

- Türk Dışpolitikası ve Kamu Diplomasisi

- Din-Dış Politika İlişkisi: ABD Örneği