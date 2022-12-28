2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Demir kimdir? AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,891 haber kaynağında 6,456,902 adet haber yapılan Mehmet Demir, toplamda 7,005,560,897 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Demir kimdir? İşte, Mehmet Demir hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Demir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mehmet Demir hakkında 9,891 haber kaynağında 6,456,902 adet haber yer alırken 2022'de toplam 7,005,560,897 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Demir hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MEHMET DEMİR KİMDİR?

Mehmet Demir 1963 yılında Kırşehir'de dünyaya gelmiştir. TBMM 26. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale milletvekilidir. İnşaat, mobilya ve tekstil gibi çeşitli sektörlerde faaliyette bulundu.