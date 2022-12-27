2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Çerçi kimdir? Mehmet Çerçi hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,553 haber kaynağında 5,000,969 adet haber yapılan Mehmet Çerçi, toplamda 4,693,254,030 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Çerçi kimdir? İşte, Mehmet Çerçi hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Çerçi, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mehmet Çerçi hakkında 9,553 haber kaynağında 5,000,969 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,693,254,030 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Çerçi hakkında merak edilen Mehmet Çerçi kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEHMET ÇERÇİ KİMDİR?

Mehmet Çerçi, 31 Ekim 1960'ta İzmir'de doğdu.

Babasının adı İbrahim, annesinin adı Ümmügülsüm'dür. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İhtisas eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda tamamladı. Ankara Çankaya Belediyesi'nde ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde tabiplik yaptı. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nı kurdu ve yardımcı doçent doktor olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Serbest hekim olarak çalıştı ve bir şirkette yöneticilik görevi üstlendi. 22. Dönem Manisa Milletvekili. 22. Dönem'de Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi oldu. 23. Dönemde de bu görevi halen devam etmektedir. İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Çerçi, evlidir. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde AKP' den Manisa milletvekili seçilmiştir

Mehmet Çerçi, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Manisa Yunusemre Belediye Başkan Adayı oldu.