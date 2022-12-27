2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,638 haber kaynağında 5,495,993 adet haber yapılan Mehmet Cengiz, toplamda 5,294,800,109 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Cengiz kimdir? İşte, Mehmet Cengiz hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Cengiz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mehmet Cengiz hakkında 9,638 haber kaynağında 5,495,993 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,294,800,109 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Cengiz hakkında merak edilen Mehmet Cengizkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEHMET CENGİZ KİMDİR?

4 Temmuz 1958 tarihinde Rize'nin Kalkandere ilçesinde dünyaya geldi. 1980 yılında kardeşi Ekrem Cengiz ile beraber Cengiz İnşaat'ı kurdu. 1996 yılında Çaykur Rize spor başkanlığına seçilen Cengiz 2002 yılında bu göreve yeniden seçildi. Çaykur Rize spor'un onursal başkanı olup adını taşıyan bir spor tesisi bulunmaktadır. 2015 yılında Millete Küfür ettiği gerekçesi ile hakkında açılan manevi tazminat davasını kaybetmiştir. Cengiz, 2020 yılında "Boğaz manzaralı lüks müştemilat" haberi nedeniyle Cumhuriyet gazetesi muhabiri ve gazetenin imtiyaz sahibi Alev Coşkun'a 1 milyon TL'lik tazminat davası açmış, ancak mahkeme davanın reddine karar vermiştir.