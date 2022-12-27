2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,603 haber kaynağında 5,330,890 adet haber yapılan Mehmet Aktaş, toplamda 4,954,222,910 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Aktaş kimdir? İşte, Mehmet Aktaş hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Aktaş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mehmet Aktaş hakkında 9,603 haber kaynağında 5,330,890 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,954,222,910 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Aktaş hakkında merak edilen Mehmet Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEHMET AKTAŞ KİMDİR?

Mehmet Aktaş (d. 1968; Elazığ), Türk bürokrat ve günümüzdeki Emniyet Genel Müdürü. Aktaş, Karabük ve Şırnak'ta vali olarak görev yapmış, 18 Temmuz 2019 tarihli cumhurbaşkanı kararı ile emniyet genel müdürü olarak atanmıştır. 1968 yılında Elazığ'da doğmuştur. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Mülki idare amirliği görevine ilk olarak 1994 yılında Malatya kaymakam adayı olarak başladı. Gülağaç, Kuluncak, Hasköy, Cumayeri ve Çayeli ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde şube müdürü ve daire başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılında İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi başkanı görevinde bulundu.