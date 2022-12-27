2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mustafa Gültepe kimdir? Mustafa Gültepe hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,476 haber kaynağında 4,370,635 adet haber yapılan Mustafa Gültepe, toplamda 3,838,486,890 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mustafa Gültepe kimdir? İşte, Mustafa Gültepe hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mustafa Gültepe, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mustafa Gültepe hakkında 9,476 haber kaynağında 4,370,635 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,838,486,890 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mustafa Gültepe hakkında merak edilen Mustafa Gültepe kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MUSTAFA GÜLTEPE KİMDİR?

1968 Tonya-Trabzon doğumlu olan Mustafa Gültepe, 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını tamamlayan Gültepe, mezun olduktan sonra 1992 yılında Taha Tekstil'de sektöre giriş yaptı. Taha Grubuna bağlı olarak 1994 yılında kurulan Talu Tekstil firmasının kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Gültepe, 25 yıldır hazırgiyim sektöründe faaliyet gösteriyor. Gültepe; İstanbul, Sakarya ve Malatya'da üretim tesislerine sahip olup, yaklaşık 1800 kişi istihdam ediyor.

2010 yılından itibaren İHKİB Yönetim Kurulu'nda yer alan Gültepe, 2014 yılından beri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olup 2018 yılı nisan ayında yapılan seçimlerde İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Aynı zamanda Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığını da sürdürüren Gültepe, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce biliyor.