2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Fatih Atay kimdir? Mehmet Fatih Atay hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,803 haber kaynağında 6,541,246 adet haber yapılan Mehmet Fatih Atay, toplamda 7,423,621,282 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Fatih Atay kimdir? İşte, Mehmet Fatih Atay hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Fatih Atay, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mehmet Fatih Atay hakkında 9,803 haber kaynağında 6,541,246 adet haber yer alırken 2022'de toplam 7,423,621,282 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Fatih Atayhakkında merak edilen Mehmet Fatih Ataykimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEHMET FATİH ATAY KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest Avukatlık, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Ankara Atatürk Liseliler Derneği Üyeliği, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Delegeliği, Gençlerbirliği Spor Kulübü Genel Sekreterliği, TBMM XX., XXIII.ve XXV. Dönem Aydın Milletvekilliği, XX. Dönem TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 24 Haziran 2015 tarihinde yapılan olağan genel kurulda Aydınspor 1923'e Başkan seçildi. Fatih Atay, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Efeler Belediye Başkanlığı için CHP'den aday olmuş; seçimi %46,21'lik oranla kazanmıştır.