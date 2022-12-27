2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,552 haber kaynağında 4,999,818 adet haber yapılan Mehmet Dinçerler, toplamda 4,692,521,147 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir? İşte, Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Dinçerler, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mehmet Dinçerler hakkında 9,552 haber kaynağında 4,999,818 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,692,521,147 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Dinçerlerhakkında merak edilen Mehmet Dinçerlerkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

23 Ağustos 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler aslen Gazianteplidir. Mehmet Dinçerler ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.