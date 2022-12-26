2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Hilmi Güler kimdir? Mehmet Hilmi Güler hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,701 haber kaynağında 5,550,636 adet haber yapılan Mehmet Hilmi Güler, toplamda 5,646,904,730 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Hilmi Güler kimdir? İşte, Mehmet Hilmi Güler hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Hilmi Güler, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mehmet Hilmi Gülerhakkında 9,701 haber kaynağında 5,550,636 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,646,904,730 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Hilmi Gülerhakkında merak edilen Mehmet Hilmi Gülerkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?

59. Hükümet'te ve 60. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve TBMM 22. ve 23. Dönem AK Parti Ordu milletvekillerindendir.

İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Ordu'da yaptı. ODTÜ Metalurji Mühendisliği'nden mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı. ODTÜ ve ADMMA Makina Mühendisliği Bölümlerinde asistanlık ve öğretim görevliliği yaptı. Türk Uçak Sanayii (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Erdemir ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza, Başbakanlık Başmüşaviri olarak çalıştı. AK Parti kurucu MKYK üyeliği ve AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Araştırma ve Geliştirme, Yatırım, Proje Yönetimi, Şirketlerin Yeniden Yapılanması ile Etkinlik ve Verimlilik konularında danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Turkcell yönetim kurulu üyeliği de yaptı. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.