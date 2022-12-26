2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Çınar kimdir? Mehmet Çınar hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,594 haber kaynağında 5,227,115 adet haber yapılan Mehmet Çınar, toplamda 4,964,277,142 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Çınar kimdir? İşte, Mehmet Çınar hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Çınar, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mehmet Çınar hakkında 9,594 haber kaynağında 5,227,115 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,964,277,142 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Çınar hakkında merak edilen Mehmet Çınar kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEHMET ÇINAR KİMDİR?

1977 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı ve ardından Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 2004 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimi gördü. İnönü Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürüyor.

2006 yılında Genç MÜSİAD Kurucu Başkanlık görevini yerine getirdi. 2009 yılında Malatya Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. Malatya Belediyesi Daimi Encümen ve İmar Komisyonu üyeliğinde bulundu. 2009-2014 Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği yaptı. 2014 Yerel Seçimlerinde Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi olmaya hak kazandı. 2018 Mayıs'ta Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Mehmet Çınar, evli ve dört çocuk sahibidir.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.