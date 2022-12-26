2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Yılmaz kimdir? Mehmet Yılmaz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,786 haber kaynağında 6,416,830 adet haber yapılan Mehmet Yılmaz, toplamda 6,567,422,309 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Yılmaz kimdir? İşte, Mehmet Yılmaz hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Yılmaz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mehmet Yılmaz hakkında 9,786 haber kaynağında 6,416,830 adet haber yer alırken 2022'de toplam 6,567,422,309 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Yılmaz hakkında merak edilen Mehmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEHMET YILMAZ KİMDİR?

Futbolculuk kariyerine 1997 yılında Trabzon Telekomspor'da başlayan Yılmaz, bir sezon sonra Gümüşhanespor'a transfer oldu. Burada çıktığı 26 maçta 6 gol kaydetti. Yine bir sezon burada oynadıktan sonra Çanakkale Dardanel'de forma giymeye başladı. Burada 2 sezon boyunca forma giydi ve 57 maçta 27 gol atarak başarılı bir performans sergiledi. 2001 yılında Altay'a transfer oldu. Altay'da forma giydiği 2 sezonun ilkinde Samsunspor'da, ikincisinde ise Trabzonspor'da kiralık forma giydi. 2003 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. Burada 2,5 yıl forma giydi. Daha sonra Denizlispor'da yarım yıl kiralık oynadı. 2006-2007 sezonu başında Ankaraspor'a transfer oldu. Burada 2 yıl oynadıktan sonra MKE Ankaragücü'ne geçti. Burada da 1 yıl oynadı ve Eskişehirspor'a transfer oldu. Eskişehirspor'dan sonra Gaziantepspor ve Medical Park Antalyaspor'da forma giydi.

3 Eylül 2012 günü Akhisar Belediyespor'a transfer olmuştur. Ardından Kızılcahamam spor'a teknik direktör olarak gitmiş ama futbolcu olarak 2 maça çıkarak sezon sonunda jubile'sini yapmıştır.