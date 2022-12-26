2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,553 haber kaynağında 5,000,734 adet haber yapılan Mehmet Büyükekşi, toplamda 4,695,220,542 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, X kimdir? İşte, Mehmet Büyükekşi hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Büyükekşi, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mehmet Büyükekşi hakkında 9,553 haber kaynağında 5,000,734 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,695,220,542 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Büyükekşi hakkında merak edilen Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Mehmet Büyükekşi (10 Mayıs 1961) Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı.

10 Mayıs 1961 tarihinde Gaziantep'te doğdu. 1984'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Çeşitli banka ve vakıflarda, Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2019-2021 yılları arasında Gaziantep FK başkanlığı yaptı. 30 Mayıs 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi.

Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.