2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Mehmet Nuri Ersoy hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.616 haber kaynağında 5.422.422 adet haber yapılan Mehmet Nuri Ersoy, toplamda 5.341.857.371 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Nuri Ersoy kimdir, İşte, Mehmet Nuri Ersoy hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Nuri Ersoy, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mehmet Nuri Ersoy hakkında 9.616 haber kaynağında 5.422.422 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5.341.857.371 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Nuri Ersoy hakkında merak edilen Mehmet Nuri Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEHMET NURİ ERSOY KİMDİR?

Mehmet Nuri Ersoy İstanbul'da 1968 yılında dünyaya geldi. Ersoy, lise öğrenimini Alman Lisesi'nde, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünde tamamladı. Henüz lise öğrencisi iken 1985 yılında turizm sektöründe küçük projelerle ve rehberlik yaparak iş dünyasına atıldı. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra gönül verdiği turizmciliği meslek olarak tercih etti. 1991 yılında şimdi paket tur ve otel konaklama hizmetleri veren şirketini acente olarak kurdu. Bakanlık görevine getirilene dek yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü şirketi altı yıl gibi kısa sürede pazar lideri oldu ve iş alanı ile hacmini genişletti. 2000 yılında otelcilik sektörüne giriş yapan Ersoy, turizm sektöründe 33 yılı aşkın bir geçmişe sahip.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Kültür ve Turizm Bakanı olmak üzere davet aldı. Göreve gelişinin ardından 11 Temmuz 2018 itibarıyla da şirketindeki bütün görevlerini ve unvanlarını profesyonellere devretti. Pervin Ersoy ile evli olan Mehmet Nuri Ersoy, iki çocuk babası. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde 9 Temmuz'dan bu yana Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yürüten Mehmet Nuri Ersoy Almanca ve İngilizce biliyor.