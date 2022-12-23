2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Kasapoğlu kimdir? Mehmet Kasapoğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.557 haber kaynağında 5.030.421 adet haber yapılan Mehmet Kasapoğlu, toplamda 4.716.410.900 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Kasapoğlu kimdir, İşte, Mehmet Kasapoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Kasapoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mehmet Kasapoğlu hakkında 9.557 haber kaynağında 5.030.421 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4.716.410.900 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Kasapoğlu hakkında merak edilen Mehmet Kasapoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEHMET KASAPOĞLU KİMDİR?

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yaptı.

ABD'deki Florida State Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yönetim organizasyonu alanında araştırmacı, uzman ve proje koordinatörü olarak çalıştı. Palm Beach Atlantic Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nden, yerel istihdam konusundaki çalışmasıyla doktora derecesi aldı.

Türkiye'deki ve yurt dışındaki öğrencilik yıllarında sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı, yöneticilik yaptı. Özel sektörde uluslararası ticaret alanında çalıştı.

2009 yılında Başbakanlık Müşavirliği'ne atanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi.

Spor Toto Genel Müdürlüğü döneminde sporun tabana yayılması ve herkes için spora erişebilirliğin sağlanması amacıyla çok sayıda tesisin ülkemize kazandırılmasına katkıda bulundu. Gençlik, eğitim ve spor faaliyetlerinin finansmanı ile sportif istihdamın artırılması konularına özellikle odaklandı.

İngilizce ve Arapça biliyor. Evli ve bir çocuk babasıdır.