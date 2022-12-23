2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehdi Eker kimdir? Mehdi Eker hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5.564 haber kaynağında 101.643 adet haber yapılan Mehdi Eker, toplamda 125.151.506 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehdi Eker kimdir, İşte, Mehdi Eker hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehdi Eker, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mehdi Eker hakkında 5.564 haber kaynağında 101.643 adet haber yer alırken 2022'de toplam 125.151.506 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehdi Eker hakkında merak edilen Mehdi Eker kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MEHDİ EKER KİMDİR?

Mehmet Mehdi Eker 1956 yılında Bismil, Diyarbakır'da doğan Kürt asıllı Türk siyasetçi ve veteriner hekimdir. Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı. Görevini 2005 ve 2015 yılları arasında sürdüren Eker, şu anda Diyarbakır Milletvekili olarak mecliste yer almaktadır. Mehdi Eker, 1956 yılında Abdullah ve Fehime Eker çiftinin çocuğu olarak Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde doğdu. Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesini bitirmesinin ardından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Birleşik Krallık'ta bulunan Aberdeen Üniversitesinde Tarım Ekonomisi alanında master, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde doktora yaptı. Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü'nde müdür yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Bakanlık Müşavirliği yaptı. 59., 60., 61. ve 62. hükûmetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yaptı. TBMM 22., 23., 24., 26. ve 27. dönem AK Parti milletvekilidir. Haziran 2015 genel seçimlerinde üç dönem kuralı nedeniyle aday olmamıştır. Türkiye tarihinin en uzun süre görev yapan tarım bakanıdır. İngilizce, Kürtçe ve Arapça bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır.