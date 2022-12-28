2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Maxi Gomez kimdir? Maxi Gomez hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,826 haber kaynağında 57,276 adet haber yapılan Maxi Gomez, toplamda 162,770,777 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Maxi Gomez kimdir? İşte, Maxi Gomez hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Maxi Gomez, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Maxi Gomez hakkında 3,826 haber kaynağında 57,276 adet haber yer alırken 2022'de toplam 162,770,777 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Maxi Gomez hakkında merak edilen Maxi Gomez kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MAXİ GOMEZ KİMDİR?

Maximiliano Gómez González (14 Ağustos 1996), forvet pozisyonunda görev yapan Uruguaylı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.