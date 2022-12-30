2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mark Zuckerberg kimdir? Mark Zuckerberg hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,423 haber kaynağında 146,579 adet haber yapılan Mark Zuckerberg, toplamda 303,922,700 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mark Zuckerberg kimdir? İşte, Mark Zuckerberg hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mark Zuckerberg, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mark Zuckerberg hakkında 5,423 haber kaynağında 146,579 adet haber yer alırken 2022'de toplam 303,922,700 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mark Zuckerberg hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MARK ZUCKERBERG KİMDİR?

Mark Elliot Zuckerberg, 14 Mayıs 1984, Amerikan bilgisayar programcısı, girişimcisi ve sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu.

Mark Zuckerberg 14 Mayıs 1984 tarihinde New York eyaletinin White Plains şehrinde doğmuştur. Diş hekimi bir baba olan Edward ve psikiyatrist hekim bir anne olan Karen'in tek erkek çocuğudur. Yahudi olan ve bir Yahudi olarak yetiştirilmesine rağmen ateist olduğunu açıklamıştır.Ayrıca onun bu başarısını anlatan "Birkaç Düşman Edinmeden 500 Milyon Arkadaş Kazanamazsınız" sloganıyla Sosyal Ağ adlı bir film çekilmiştir. 19 Mayıs 2012 tarihinde ise, uzun süredir sevgilisi olduğu Priscilla Chan ile evlenmiştir.

Lisede çeşitli bilim dallarında birçok ödül alan Zuckerberg, ABD'nin en saygın üniversitelerinden Harvard'a girdi orada ise bilgisayar bilimini okudu ve üniversitenin ilk yılında, okulun en yakışıklı ve en güzel öğrencilerinin seçildiği facemash.com sitesini kurdu. Sitede Harvard'daki tüm öğrencilerin fotoğrafları vardı. Ancak fotoğrafları bulmak için, üniversitenin veri tabanına girmesi gerekmişti. Veri tabanını hack'lediği ortaya çıkan Zuckerberg, disipline verilince okulu bıraktı.

Harvard'lı öğrencileri internet üzerinde buluşturmak için ikinci sitesi olan Facebook'u kurdu. Facebook, 18 ayda ABD'nin en büyük arkadaşlık sitelerinden biri haline gelince (2012 itibarıyla 1 milyar kullanıcısı var) yatırımcıların da ilgisini çekti ve bugün sahip olduğu 34 milyar dolarlık servetinin kaynağını oluşturdu. Zuckerberg' in Facebook'u, 2011 yılında The Brand Finance ® Global 500 listesine göre dünyanın en değerli 281. markası oldu.

25 Şubat 2012'de aldığı karar ile şirketin %12'lik hissesinin halka arzını kararlaştırdı (Zuckerberg hâlâ Facebook'un %57 hissesine sahip). 18 Mayıs 2012 tarihinde 421 milyon hissesi 38 $'dan satışa çıkarıldı böylece şirket NASDAQ'a giriş yaptı. Facebook'un hisselerinin satışa sunulması, Visa ve General Motors'un ardından Amerikan tarihindeki en büyük üçüncü halka arz oldu . Şirketin NASDAQ'a girdikten hemen sonraki değeri 104 milyar $'dı. Şirketin değeri, halka açıldıktan üç gün sonra toplam 19 milyar dolar eriyerek 84 milyar $'a düşmüştür.