2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mahsun Kırmızıgül kimdir? Mahsun Kırmızıgül hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,414 haber kaynağında 31,301 adet haber yapılan Mahsun Kırmızıgül, toplamda 119,293,485 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mahsun Kırmızıgül kimdir? İşte, Mahsun Kırmızıgül hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mahsun Kırmızıgül, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mahsun Kırmızıgül hakkında 3,414 haber kaynağında 31,301 adet haber yer alırken 2022'de toplam 119,293,485 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mahsun Kırmızıgül hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül, 26 Mart 1969 tarihinde 22 çocuklu Zaza kökenli bir ailenin bireyi olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Faika, babasının adı ise Çerkez'dir. Mahsun Kırmızıgül doğduktan sonra babası imam nikâhlı annesini ve kardeşlerini bırakıp Bingöl'e gitti.

Kırmızıgül, ilkokul çağına geldiğinde aile Diyarbakır'a göç etti. İlk ve orta okulları Diyarbakır'da bitirdi. Babası gittikten sonra eve bakan abisinin iş kazasında ölümünden sonra annesi bir kiremit ocağında çalışmaya başlamış, Kırmızıgül de ailenin geçimini sağlayabilmesi için çiğ köftecide çalışmış ve çaycılık yapmıştır.

1981 yılında müzik çalışmalarına başlayan şarkıcı amatör olarak altı albüm yaptı. Prestij Müzik, Mahsun Kırmızıgül ile birlikte %600'lere varan büyük bir atılım göstererek 5 yıl içinde müzik sektöründe zirveye taşındı. Özcan Deniz Yalan mı; Haluk Levent Bir Gece Vakti; Seda Sayan Ah Geceler; Ayhan Aşan Sen de mi; Ertuğrul Polat Gittiğin O Gün; Gülşen Yiğidim gibi çalışmaların, besteleri ve müzik yönetmenliğinde çalıştı. Şirketin birçok sanatçısına da müzikal anlamda bestelerini verdi.

1994 yılında yayınladığı albümü "12'den Vuracağım"dan "Bebeğim Benim" şarkısı ile pop şarkıların yayınlandığı pek çok televizyon müzik listelerinde bir Arabesk / Fantezi şarkısı olarak yüksek başarı yakaladı. 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde Arabesk En İyi Erkek kategorisinde aday gösterildi. "12'den Vuracağım" albümü "Bebeğim / Kardeşlik Türküsü" adıyla da bilinmektedir.