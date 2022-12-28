2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mahmut Tekdemir kimdir? Mahmut Tekdemir hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,867 haber kaynağında 815,908 adet haber yapılan Mahmut Tekdemir, toplamda 853,291,480 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mahmut Tekdemir kimdir? İşte, Mahmut Tekdemir hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mahmut Tekdemir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mahmut Tekdemir hakkında 7,867 haber kaynağında 815,908 adet haber yer alırken 2022'de toplam 853,291,480 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mahmut Tekdemir hakkında merak edilen Mahmut Tekdemir kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MAHMUT TEKDEMİR KİMDİR?

1988 yılında Çermik'te doğan Mahmut Tekdemir 34 yaşındadır. Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir formasını giymektedir. 2019-20 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştır.

Futbola Eroğluspor altyapısında başlayan Mahmut Tekdemir, ardından Damlaspor altyapısına geçmiştir.

9 defa milli takımlara çağrıldı. 3 kez Türkiye U-17, 4 kez de Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 9 kez millî forma giydi.

8 ve 9 Şubat 2011 tarihlerinde Belarus ile Antalya'da oynanacak özel karşılaşmalarda ilk kez Türkiye A2 millî takımı aday kadrosuna davet edildi.