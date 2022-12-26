2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mahmut Demirtaş kimdir? Mahmut Demirtaş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,115 haber kaynağında 1,051,078 adet haber yapılan Mahmut Demirtaş, toplamda 1,160,124,831 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mahmut Demirtaş kimdir? İşte, Mahmut Demirtaş hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mahmut Demirtaş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mahmut Demirtaş hakkında 8,115 haber kaynağında 1,051,078 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,160,124,831 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mahmut Demirtaş hakkında merak edilen Mahmut Demirtaş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?

1965 yılında Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde doğdu.

İlköğrenimini Çiçekdağı ilçesinde, orta ve lise öğrenimini Yozgat ili Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

1990 yılı Aralık ayında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Adaylık süresi içerisinde Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1992 yılında 8 ay süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla Aksaray-Güzelyurt, Malatya-Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2003 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nda Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı.

03.08.2012 tarih ve 3511 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adıyaman Valisi olarak görev yapmasının ardından 01.06.2016 tarih ve 8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adana Valisi olarak atandı.

10 Haziran 2020 Valiler Kararnamesiile Mardin Valiliği görevine atanan Demirtaş, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.