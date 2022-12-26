2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mahmut Çuhadar kimdir? Mahmut Çuhadar hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,869 haber kaynağında 815,630 adet haber yapılan Mahmut Çuhadar, toplamda 850,636,452 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mahmut Çuhadar kimdir? İşte, Mahmut Çuhadar hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mahmut Çuhadar, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mahmut Çuhadar hakkında 7,869 haber kaynağında 815,630 adet haber yer alırken 2022'de toplam 850,636,452 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mahmut Çuhadar hakkında merak edilen Mahmut Çuhadar kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MAHMUT ÇUHADAR KİMDİR?

1967 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya gelen Çuhadar; ilk, orta ve lise eğitimini Bafra'da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Mesleki kariyeri

1990 yılında Samsun kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine giriş yaptı. 1991 yılında Beşikdüzü Kaymakam Vekilliğine geldi, 1992'de tamamladı. 1992'de 8 ay süreyle İngiltere'ye yabancı dil eğitimi almak için İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildi. 1993 yılında Hacıbektaş Kaymakam Vekilliğine atandı. 1994'te Seben (Bolu) Kaymakamlığına atandı. 1995'te Hozat (Tunceli) Kaymakamlığına atandı.1997'de Piraziz (Giresun) Kaymakamlığına atandı. 2001-2002 yılları arasında Mülkiye Müfettişliği görevinde bulundu. 2002 yılında Mülkiye Başmüfettişliği görevine başladı. 2009 yılında 6 ay süreyle ABD Nothern Illınois University'de meslek eğitimi aldı. Son olarak Çuhadar, Cumhurbaşkanlığının 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişi iken Adıyaman Valiliği görevine atandı.