2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.322 haber kaynağında 11.521.44 adet haber yapılan Mahmut Özer, toplamda 1.141.023.058 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mahmut Özer kimdir, İşte, Mahmut Özer hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mahmut Özer, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Mahmut Özer hakkında 8.322 haber kaynağında 11.521.44adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.141.023.058 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mahmut Özer hakkında merak edilen Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MAHMUT ÖZER KİMDİR?

Mahmut Özer ( 5 Mayıs 1970, Tokat), Türk akademisyen ve 17 Kasım 2014 tarihi itibarı ile 2. dönemi için tekrar seçilen Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü. 1970 yılında Tokat'ta doğan Özer, 1988 yılında Tokat İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı'nda Elektronik Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 1994-2002 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlayan Özer, 2002 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Aynı üniversitede 2005 yılında doçent, 2010 yılında da profesör unvanını aldı. 2009 yılından itibaren rektör yardımcılığı görevinde bulunurken, 2010 yılında gerçekleştirilen rektörlük seçimlerinde birinci çıktıktan sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesi rektörü olarak atandı. 2014 yılında rektörlük seçimlerinde de birinci olan Özer, yeniden Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü olarak atandı. 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevinde bulundu. Ekim 2014'ten itibaren TÜBİTAK tarafından çıkarılan ve Science Citation Index (SCI) kapsamında taranan Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences dergisinin baş editörlüğü, 15 Ekim 2015'den itibaren de YÖK temsilcisi olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir