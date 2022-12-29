2022'nin en çok konuşulan isimlerinden M. Mücahit Küçükyılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı M. Mücahit Küçükyılmaz hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,282 haber kaynağında 1,995,621 adet haber yapılan M. Mücahit Küçükyılmaz, toplamda 1,991,631,906 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, M. Mücahit Küçükyılmaz kimdir? İşte, M. Mücahit Küçükyılmaz hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda M. Mücahit Küçükyılmaz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı M. Mücahit Küçükyılmaz hakkında 9,282 haber kaynağında 1,995,621 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,991,631,906 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen M. Mücahit Küçükyılmaz hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

M.MÜCAHİT KÜÇÜKYILMAZ KİMDİR?

9 Ağustos 1977'de Antalya, Kumluca'da doğdu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Siyaset Bilimi alanında "Türkiye'de Demokrasinin Toplumsallaşması ve Siyasal İslam'ın Rolü: Milli Görüş Geleneği" konulu yüksek lisans tezini hazırladı. Doktorasını Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde medya ve güvenlik sektörü üzerine yaptı.

Anlayış dergisinde editörlük, SETA Vakfı'nda iletişim koordinatörlüğü ve TRT1'de yayımlanan Enine Boyuna ile TRT Haber'de yayımlanan Sosyal Medya programlarında yayın danışmanlığı yapan Küçükyılmaz, Mostar dergisinde sosyo-politik gündeme ilişkin makaleler yazdı.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan Küçükyılmaz, 2019'dan itibaren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır. Şubat 2022 itibarıyla da "Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği" görevini yürütmektedir