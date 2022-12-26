2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Lütfü Savaş kimdir? Lütfü Savaş hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Lütfü Savaş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Lütfü Savaş hakkında 9,049 haber kaynağında 2,201,122 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,579,942,292 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Lütfü Savaş hakkında merak edilen Lütfü Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağdüzü Köyü'nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamladı. 1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1990-96 yılları arasında Kayseri'nin Develi ve Balıkesir'in Burhaniye ilçelerinde Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda pratisyen hekimlik yaptı. Tıpta uzmanlık eğitimini 1996 -2000 yılları arasında İstanbul Okmeydanı SSK Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nde tamamladı. Aynı yıl Başkent Üniversitesi Adana Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Öğretim Üyesi olarak göreve başladı.2002 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda görev üstlendi, 2007 yılında Doçent unvanını aldı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde kurucu Başhekim Yardımcısı ve Rektör Danışmanı olarak idari görevlerde bulundu.

2009 yerel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Antakya İl Belediye Başkanlığı'na seçilen Savaş, başkanlığı döneminde alt ve üst yapı ile ilgili hizmetlerin yanı sıra eğitim, sanat, spor, sosyal ve kültürel alanlarda çok sayıda hizmete imza attı.

Lütfü Savaş 2014 yerel seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hatay'ın ilk ve kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. 2019 yerel seçiminde de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Savaş, üç dönem üst üste Belediye Başkanı seçilmiş oldu ve bu süreçte Hatay'da ulusal ve uluslararası birçok projeyi hayata geçirdi.

Evli ve iki çocuk babası olan Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.