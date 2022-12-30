2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Lütfi Akca kimdir? Lütfi Akca hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,722 haber kaynağında 101,410 adet haber yapılan Lütfi Akca, toplamda 120,775,633 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Lütfi Akca kimdir? İşte, Lütfi Akca hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Lütfi Akca, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Lütfi Akca hakkında 5,722 haber kaynağında 101,410 adet haber yer alırken 2022'de toplam 120,775,633 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Lütfi Akca hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

LÜTFİ AKCA KİMDİR?

1957 yılında Çorum- Osmancık'ta doğdu. Lisans eğitimini 1981 yılında inşaat mühendisliği alanında, yüksek lisans eğitimini 1983, doktora eğitimini 1989 yılında çevre mühendisliği alanında İTÜ'de tamamladı. 1992-1993 yılları arasında A.B.D. Cornell Üniversitesinde misafir bilim adamı olarak doktora sonrası araştırmalar yaptı. 1981- 2007 yılları arasında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı.

2007- 2011 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanlığında, Çevre Yönetimi Genel Müdürü ve Müsteşar, 2011-2016 yılları arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığında Müsteşar, 2016-2017 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı, halen bu görevini ve 2016 yılından bu yana Türkiye Su Enstitüsünde Danışmanlık görevini sürdürmektedir.