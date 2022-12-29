2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Lokman Çağırıcı kimdir? Lokman Çağırıcı hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4,954 haber kaynağında 92,612 adet haber yapılan Lokman Çağırıcı, toplamda 64,572,518 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Lokman Çağırıcı kimdir? İşte, Lokman Çağırıcı hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Lokman Çağırıcı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Lokman Çağırıcı hakkında 4,954 haber kaynağında 92,612 adet haber yer alırken 2022'de toplam 64,572,518 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Lokman Çağırıcı hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

LOKMAN ÇAĞIRICI KİMDİR?

1965 yılında Giresun´un Bulancak İlçesi´nde dünyaya gelen Lokman ÇAĞIRICI, 1978 yılında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı.

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü´nü bitirdi.

1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı, uzun bir süre ticaretle meşgul oldu.

Özel sektördeki çalışmalarına paralel olarak 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan ÇAĞIRICI 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.

11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten ÇAĞIRICI, Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Sayın Feyzullah KIYIKLIK´ın 11 Mayıs 2007´de AK Parti İstanbul Milletvekilliği adaylığı için istifa etmesinin ardından, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı´na seçildi.

2 yıl başarıyla yürüttüğü bu görevi sonrasında, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde tekrar aday olan ÇAĞIRICI, bu kez Bağcılarlıların yüzde 50'sinin oyunu alarak Belediye Başkanı oldu.

Başarılarla dolu bu dönemin ardından 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde tekrar aday olan ÇAĞIRICI, % 57.25 oy oranıyla üçüncü defa Bağcılar'a hizmet etme fırsatını bulmuş oldu.

ÇAĞIRICI'nın, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra; Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcılığı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi'nin (WALD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Saymanlığı görevleri bulunuyor.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Olmuştur.