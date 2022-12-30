2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Levent Tuncer kimdir? Levent Tuncer hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,826 haber kaynağında 580,864 adet haber yapılan Levent Tuncer, toplamda 765,600,795 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Levent Tuncer kimdir? İşte, Levent Tuncer hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Levent Tuncer, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Levent Tuncer hakkında 7,826 haber kaynağında 580,864 adet haber yer alırken 2022'de toplam 765,600,795 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Levent Tuncer hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

LEVENT TUNCER KİMDİR?

1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle mesleğe başlayan İl Emniyet Müdürümüz sırasıyla;

1990-2002 Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde,

2002-2003 Asayiş Daire Başkanlığında,

2003-2008 Elazığ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğünde,

2008-2013 Adana İl Emniyet Müdürlüğünde,

2013-2014 Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde,

2014-2015 Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında,

2015-2018 Polis Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında,

2018-2021 tarihleri arasında ise Asayiş Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

Asayiş Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken 06.07.2021 tarihliCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

İl Emniyet Müdürümüz 1.Sınıf Emniyet Müdürü Sayın Levent TUNCER Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamış, iyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.