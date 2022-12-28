2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kutsi kimdir? Şarkıcı Kutsi hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,023 haber kaynağında 38,009 adet haber yapılan Kutsi, toplamda 16,717,056 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Kutsi kimdir? İşte, Kutsi hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kutsi, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Kutsi hakkında 3,023 haber kaynağında 38,009 adet haber yer alırken 2022'de toplam 16,717,056 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kutsi hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

KUTSİ KİMDİR?

Kutsi, 16 Mart 1973 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Anne adı Hatice, baba adı Şinasi'dir. Lise yıllarında yakın çevresinin "Sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı. Uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkarttı. Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar ile 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı "Ceylin Ada" dünyaya geldi.

Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında yayımlanmaya başlayan Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine 3 Aralık 2010 tarihinde dizi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakaladı ve 2011 yılında 97. bölümü ile sona erdi.

Profesyonel müzisyenlik kariyeri olan Kutsi 5 albüm çıkarmış ve hep hit parçalarıyla çok konuşulmuştur. "Sana Ne, Bomboşum Buralarda, Ağlama Kalbim, Aşkın Gururu, Geçer, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor, Olay Olacak Aşkımız, Hediyem Olsun, İlan-ı Aşk, Doğum Günü, Konuşmayacağım, Aşk Celladı, Helal Etmiyorum, Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim, Zor Olsa da, Melek ve Kapımı Çal, Son Mektup, Bambaşka, Haram Olsun, Soran Yok" albümlerinin istatistiği bunu kanıtlamaktadır. Huzur Sokağı isimli dizide "Bilal" karakterini oynadı. Sanatçının yeni albümü "Bilmem Anlatabildim Mi", 18 Mart 2013 tarihinde çıkmıştır. 2015 yılında Show TV'de yayımlanan "Beyaz Yalan" adlı dizide Demir Güner karakterini canlandırmıştır. Yeni dizisinde Kutsi'ye Deniz Baysal eşlik ediyordu. Dizi, düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı. 22 Ekim 2016 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan Kalbimdeki Deniz dizisinde Mirat Yavuz karakterini canlandırmıştır. Dizi, 2018 yılında sona erdi. 2019-2021 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayımlanmış olan Benim Adım Melek dizisinde rol almıştır.