2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kürşat Engin Özcan kimdir? Kürşat Engin Özcan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,426 haber kaynağında 1,049,578 adet haber yapılan Kürşat Engin Özcan, toplamda 864,985,893 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Kürşat Engin Özcan kimdir? İşte, Kürşat Engin Özcan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kürşat Engin Özcan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Kürşat Engin Özcan hakkında 8,426 haber kaynağında 1,049,578 adet haber yer alırken 2022'de toplam 864,985,893ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kürşat Engin Özcan hakkında merak edilen Kürşat Engin Özcan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

KÜRŞAD ENGİN ÖZCAN KİMDİR?

1976 yılında Nazilli'de doğdu. İlk ve orta eğitimini Nazilli'de tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üniversite eğitiminin ardından avukatlık mesleğine başladı. 2003 yılında MHP ilçe sekreteri olarak göreve geldi. 2012 yılında ise ilçe başkanlığına geçiş yaptı. 2017'de MHP İlçe Başkanlığı görevindeyken istifa etti ve İYİ Parti'ye Nazilli İYİ Parti İlçe Başkanı olarak katıldı. Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Millet İttifakı İYİ Parti adayı olarak %48.26 oy oranıyla 45.050 oy alarak İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçildi.